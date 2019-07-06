Більше нічого сказати: Майк Тайсон здивував оцінкою Василя Ломаченка

Легенда боксу Майкл Тайсон побував у Києві та поділився думками щодо українських боксерів. Він також не оминув увагою Василя Ломаченка та Олександра Усика.

53-річний американський профі та зірка боксу Майк Тайсон побував на прес-конференції у Києві, де розповів про свої враження від українських бійців. Особливу увагу він приділив чемпіону у легкій вазі Василю Ломаченкові.

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Ломаченко є найкращим у світі. Більше мені сказати про цього хлопця нічого. Неймовірний боксер, але я з ним поки не знайомий. Дуже шкода. Що стосується перспектив Усика в суперважкій вазі, то я поки що не можу нічого прогнозувати. Номером один там є Деонтей Вайлдер, – поділився Тайсон.

Нагадаємо, що вже 31 серпня Ломаченко зустрінеться на британському ринзі з чемпіоном Європи та літніх Олімпійських ігор Люком Кемпбеллом.

Дивіться повне відео прес-конференції з Майком Тайсоном:

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