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Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет

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На рахунку Кіри вже 37 перемог - фото 1
На рахунку Кіри вже 37 перемог / gymlive

Десятирічна дівчинка-боксер з Харкова Кіра Макогоненко підкорює інтернет своїми тренуваннями та спортивними досягненнями.

Кіра – чемпіонка України з боксу та володарка кубка Берліна! Вона вже стала зіркою YouTube.

І ще: Ломаченко – Кемпбелл: стала відома офіційна дата та місце бою

Кіра, яку називають Рожевою Пантерою, займається боксом з семи років, а тренує її батько – чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко. У три роки дівчинку віддали в художню гімнастику, але в сім вона заявила, що хоче перейти в бокс.


На рахунку Кіри вже 37 перемог. Крім боксу, Кіра грає на піаніно, вивчає англійську та грає в шахи. Дівчинка-боксер вразила навіть чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка!

Читайте також: Більше нічого сказати: Майк Тайсон здивував оцінкою Василя Ломаченка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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