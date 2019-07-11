Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет

Десятирічна дівчинка-боксер з Харкова Кіра Макогоненко підкорює інтернет своїми тренуваннями та спортивними досягненнями.

Кіра – чемпіонка України з боксу та володарка кубка Берліна! Вона вже стала зіркою YouTube.

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Кіра, яку називають Рожевою Пантерою, займається боксом з семи років, а тренує її батько – чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко. У три роки дівчинку віддали в художню гімнастику, але в сім вона заявила, що хоче перейти в бокс.



На рахунку Кіри вже 37 перемог. Крім боксу, Кіра грає на піаніно, вивчає англійську та грає в шахи. Дівчинка-боксер вразила навіть чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка!

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