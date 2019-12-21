Слуги народу гучно відсвяткували корпоратив: депутатів розважали Кароль й Осадча

Партія "Слуга народу" не стала винятком і також організувала святковий корпоратив, на якому побували не лише зірки, а й сам президент Володимир Зеленський. Детальніше про найгучнішу вечірку українських нардепів читайте далі.

У КВЦ Парковий у п'ятницю, 20 грудня, пройшов новорічний корпоратив Слуг народу за участю Володимира Зеленського. На такий захід пропускають лише за списками, тож тільки нардепи та запрошені можуть потрапити на святковий захід, передає УП.

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Відзначається, що серед гостей і глава Офісу президента Андрій Богдан, і перший помічник глави України Сергій Шефір.

На територію проведення корпоративу депутатів пропускають лише за списками. Там також присутній Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір. Компанію їм склали навіть прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші урядовці, приміром, Дмитро Дубілет, Тимофій Милованов та Володимир Бородянський.

Джерела додали, що за танцювальну та яскраву атмосферу на заході відповідають Катерина Осадча, Тіна Кароль та Jerry Heil.

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний – щура, але давайте залишатися людьми", – поділився дин із депутатів СН.

instagram.com/kosadcha

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