Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая

Весна минула, а ніхто не сів: Квартал 95 потролив Зеленського, коли той був у залі

  • 121
Прессекретарка президента Юлія Мендель на концерті Кварталу - фото 1
Прессекретарка президента Юлія Мендель на концерті Кварталу

На запис новорічного концерту "Вечірнього Кварталу", який відбувся 15 грудня в палаці "Україна", зібрався аншлаг. Одним із 5 тисяч глядачів став президент України Володимир Зеленський, який вперше у статусі глави держави завітав на виступ колишніх колег.

Прикметно, що в зал Володимир Зеленський прийшов через сцену. Він сів в одному з перших рядів, після чого Євген Кошовий запитав: "Володимире Олександровичу, можна починати?". Незабаром до президента долучився і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зеленський на концерті - фото 374361
Зеленський на концерті / iod

Це цікаво: Квартал 95 прокоментував скандал навколо номера про Гонтареву

Новорічний "Вечірній Квартал" також відвідали нардеп-екскварталівець Юрій Корявченков (Юзик), заступник голови Офісу Президента Сергій Шефір та прессекретарка президента Юлія Мендель. Зірковими гостями "Кварталу 95" стали співачки Тіна Кароль і Оля Полякова, а також артисти MONATIK і DZIDZIO, група "Корупція" і Dr. Alban.

Євген Кошовий замінив Зеленського у ролі ведучого концертів - фото 374364
Євген Кошовий замінив Зеленського у ролі ведучого концертів

Найбільшою інтригою стала реакція Зеленського, адже коміки обіцяли, що будуть жартувати про політиків і надалі: як над депутатами від партії "Слуги народу", так і над самим гарантом. У своєму Instagram Мендель опублікувала одну із пісень "Кварталу", у якій гумористи нагадують владі про обіцяні "посадки" корупціонерів. Мовляв, весна минула, а ніхто так і не сів

Як відреагував Зе-президент на жарти про себе – стане відомо вже 31 грудня, коли вийде телеверсія концерту.

Читайте також: Дивитись онлайн веселий серіал ПАПІК від Кварталу 95

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 802
Картинки з Днем ангела Андрія 2019: вітальні листівки і відкритки на іменини
  • 12 грудня, 19:15
  • 11074
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1952303
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз