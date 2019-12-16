Весна минула, а ніхто не сів: Квартал 95 потролив Зеленського, коли той був у залі

На запис новорічного концерту "Вечірнього Кварталу", який відбувся 15 грудня в палаці "Україна", зібрався аншлаг. Одним із 5 тисяч глядачів став президент України Володимир Зеленський, який вперше у статусі глави держави завітав на виступ колишніх колег.

Прикметно, що в зал Володимир Зеленський прийшов через сцену. Він сів в одному з перших рядів, після чого Євген Кошовий запитав: "Володимире Олександровичу, можна починати?". Незабаром до президента долучився і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зеленський на концерті / iod

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Новорічний "Вечірній Квартал" також відвідали нардеп-екскварталівець Юрій Корявченков (Юзик), заступник голови Офісу Президента Сергій Шефір та прессекретарка президента Юлія Мендель. Зірковими гостями "Кварталу 95" стали співачки Тіна Кароль і Оля Полякова, а також артисти MONATIK і DZIDZIO, група "Корупція" і Dr. Alban.

Євген Кошовий замінив Зеленського у ролі ведучого концертів

Найбільшою інтригою стала реакція Зеленського, адже коміки обіцяли, що будуть жартувати про політиків і надалі: як над депутатами від партії "Слуги народу", так і над самим гарантом. У своєму Instagram Мендель опублікувала одну із пісень "Кварталу", у якій гумористи нагадують владі про обіцяні "посадки" корупціонерів. Мовляв, весна минула, а ніхто так і не сів

Як відреагував Зе-президент на жарти про себе – стане відомо вже 31 грудня, коли вийде телеверсія концерту.

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