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Серіал Кріпосна Міс Україна

Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером

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Міла Куніс у Києві - фото 1
Міла Куніс у Києві / Facebook

Відома голлівудська актриса українського походження Міла Куніс і її чоловік, актор Ештон Катчер відвідали 16 щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві. Крім того, зірки поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою.

Актриса, яка народилася в Чернівцях, розповіла, що інколи приїжджає у рідне місто, але ще жодного разу не бувала в Києві.

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Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером - фото 355088
Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером - фото 355087

В рамках форуму YES голлівудські актори також зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави написав у Facebook.

"Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс і актором, продюсером Ештаном Катчером. З усіма мали плідну розмову про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій в неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", – зазначив глава держави.

Система cash rebate дозволяє країні, на території якої знамали фільм, повертати продюсерам частину витрачених на зйомки грошей за умови виконання певних положень.

Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером - фото 355085

Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером - фото 355086

На думку Куніс, президент України цікава, розумна і віддана справі людина. У свою чергу, Ештон Катчер висловив припущення про можливість для України стати технологічною наддержавою. Крім того, він похвалив Зеленського і його дружину Олену за хорошу англійську мову.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців у місті Ялта (тепер у Києві), у рамках організації заснованої у 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУ
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