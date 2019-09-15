Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером

Відома голлівудська актриса українського походження Міла Куніс і її чоловік, актор Ештон Катчер відвідали 16 щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві. Крім того, зірки поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою.

Актриса, яка народилася в Чернівцях, розповіла, що інколи приїжджає у рідне місто, але ще жодного разу не бувала в Києві.

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В рамках форуму YES голлівудські актори також зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави написав у Facebook.

"Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс і актором, продюсером Ештаном Катчером. З усіма мали плідну розмову про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій в неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", – зазначив глава держави.

Система cash rebate дозволяє країні, на території якої знамали фільм, повертати продюсерам частину витрачених на зйомки грошей за умови виконання певних положень.

На думку Куніс, президент України цікава, розумна і віддана справі людина. У свою чергу, Ештон Катчер висловив припущення про можливість для України стати технологічною наддержавою. Крім того, він похвалив Зеленського і його дружину Олену за хорошу англійську мову.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців у місті Ялта (тепер у Києві), у рамках організації заснованої у 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком.

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