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Серіал Кріпосна Міс Україна

Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Соціологи опублікували результати нового дослідження, у якому українці дали оцінку діяльності президента України Володимира Зеленського, а також роботи Верховної Ради та нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Соціологічна група "Рейтинг" 6-10 вересня опитала 2500 українців, віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше ніж 2%.

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Результати опитування показали, що діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 71% українців, 11% – протилежної думки, 18% – не змогли сформувати своє ставлення до нього. У порівнянні із липнем 2019 року рівень підтримки глави держави зріс майже у півтори рази.

Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг - фото 354524

29% респондентів позитивно оцінюють роботу прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Водночас майже 60% опитаних не змогли оцінити роботи очільника уряду. Натомість роботою Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%, ще 45% не змогли дати оцінку.

Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг - фото 354521
Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг - фото 354523
Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг - фото 354525

Загалом, за результатами опитування, 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання. Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході та Півдні, відносно гірше – у Центрі та на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці "Слуги народу".

Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг - фото 354522

Відзначимо, що на підвищення рейтингу влади міг вплинути обмін між Україною і Росією, під час якого додому повернулись 35 українських політв'язнів, у тому числі Олег Сенцов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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