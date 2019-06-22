Це кінець: Міла Куніс та Ештон Катчер потролили відомий журнал (відео)

Відоме подружжя Ештон Катчер та Міла Куніс прокоментували чутки про кінець стосунків та розлучення. Здається, все значно простіше, аніж здавалось. Це варто побачити!

Ештон Катчер та Міла Куніс почали зустрічатись ще у 2012 році, а взяли шлюб у 2015, однак нещодавно у медіа з'явились новини про розлучення однієї із найвеселіших пар Голлівуду. Все тому, що парочка надто рідко з'являється перед камерами та не надто полюбляє світські заходи.

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Популярний глянець In Touch Weekly вирішив підняти цю тему на обговорення, зробивши її темою номера. Тому Ештон вирішив прокоментувати такі сумні для фанатів новини. На своєму профілі в соцмережі Instagram він опублікував відео з Мілою в авто. Куніс розповідає, що дізналась з журналу, що вони розлучаються, оскільки разом з Ештоном вона "задихалась". Катчер дивується, що ж він такого робив.

А доповнює комічну ситуацію фраза про те, що Куніс забрала дітей через таємничі таємниці Катчера. Відзначимо, що Міла та Ештон виховують двох дітей: 4-річну Вайетт та 2-річного Дімітрія.



"Я думаю, що це кінець. Журнали In Touch Weekly весело продавались цього тижня. Можливо, наступного тижня моя дружина матиме близнюків. Втретє. Але хто ж рахує", – додав Катчер у коментарі. Здається, у Райана Рейнольдса та Блейк Лавлі з'явились конкуренти у чудовому почутті гумору.

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