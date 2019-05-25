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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Вечірній квартал 2019: дивись онлайн 1 випуск без Зеленського

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Вечірній Квартал в Турці за 25.05.2019 - фото 1
Вечірній Квартал в Турці за 25.05.2019

Вечірній Квартал вже 25 травня вийде без участі Володимира Зеленського за всю історію програми. Дивись онлайн 3 випуск 17 сезону шоу Вечірній Квартал на Радіо МАКСИМУМ!

Вечірній Квартал у новому форматі вперше виходить на каналі 1+1 вже сьогодні, 25 травня. 3 випуск 17 сезону перший раз за всю історію шоу пройде без Володимира Зеленського, новообраного президента України.

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Перший випуск без Зеленського розпочинається традиційно: всі актори виходять на сцену, а згодом Євгеній Кошовий з'являється у першому номері, де вирішує стати керівником колективу. Після цього глядачів знайомлять з новими обличчями студії, серед яких Юрій Ткач, Ігор Ласточкін та Володимир Мартинець з команди "Стадіон Діброва". Чи справді Зеленського не буде у новому випуску проекту – маленька таємниця, яку розкриває повне відео шоу за 25 травня:

Вечірній Квартал, дивитись 3 випуск 17 сезону онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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