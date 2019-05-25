Олена Зеленська засвітилася на популярному шоу

Новоспечена перша леді України Олена Зеленська продовжує тішити шанувальників новими фото.

Перша леді країни – дуже непублічна, проте в день інавгурації в Instagram таки з'явилася її сторінка. І треба сказати, що підписники назбиралися з блискавичною швидкістю: станом на 24 травня їх кількість складає вже майже 500 тисяч!

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Так, нещодавно в Instagram з'явилося фото, на якому новоспечена перша леді відображена в глядацькому залі "Жовтневого палацу" в Києві. Схоже, дружина нового президента відвідала концерт "Ліги Сміху". Не ясно тільки, чи свіже це фото, чи його зробили до того, як Зеленська стала першою леді.

Варто відзначити, що фоловери не залишили без уваги її фотографію з концерту і почали активно коментувати і лайкати. Деякі користувачі порівняли Олену Зеленську з британською герцогинею Кейт Міддлтон, а інші називають її найкрасивішою першою леді в історії країни.

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