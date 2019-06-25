Зеленський і Путін грають у шахи: нова реклама Гриценка розбурхала мережу

У мережі з'явилась нова реклама партії "Громадянська позиція", у якій нібито Володимир Зеленський намагається перемогти у шахах у президента РФ Володимира Путіна. І тут раптово з'являється Анатолій Гриценко.

До парламентських виборів залишилось менш як місяць, а політичні сили заповнюють своїми промо весь можливий простір. Не винятком став і лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.

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На своїй сторінці в соцмережі Facebook він опублікував неоднозначний ролик з акторками, які нагадують президента України Володимира Зеленського та главу РФ Володимира Путіна. За сюжетом, очільники країн грають у шахи, а український лідер надто хвилюється за долю країни, тому робить невпевнені ходи. Однак раптом у кадрі з'являється сам Гриценко, який допомагає обрати, куди далі рухатись, щоб перемогти.

"У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом – переможемо!", – написав політик у коментарі.

Всього за лічені години відео переглянули понад 50 тисяч разів, а коментатори розділились в думках. Поки частина оцінила режисерську роботу, чимало людей розкритикували таке висвітлення ситуації в країні і новообраного президента. А ви вже бачили?

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