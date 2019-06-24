Зеленський хоче запатентувати свої політичні слогани

Президент Володимир Зеленський подав заявки в Укрпатент на реєстрацію кількох торгових марок і політичних слоганів. Зокрема, йдеться про гасла: Зробимо це разом!, Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

Зеленський хоче запатентувати пов'язані з його політичною кампанією слогани і символи, завдяки яким, президент і його команда стали впізнаваними у політиці. Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського з'явилися ТМ ZeNews і ЗеНьюз.

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Також президент намагається зареєструвати лозунг: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати у рекламі, підприємництві, телекомунікації та освіті. Зараз заявки президента перебувають на стадії формальної експертизи і чекають на розгляд.

Судячи з опису торгових марок, Зеленський збирається використовувати їх в поліграфії, на телебаченні, у рекламі, в освіті тощо.

Зазначені заявки політик подав у березні-квітні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради і призначення дострокових виборів до парламенту.

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