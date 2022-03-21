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війна

Зеленський особисто подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за фінансову допомогу Україні

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / twitter

Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Кутчер з перших днів війни підтримують українців не лише словами, а й діями. Актори зібрали уже чималу суму на допомогу нашим громадянам, за що й подякував Володимир Зеленський.

Так, президент України Володимир Зеленський особисто поспілкувався з американськими зірками Ештоном Кутчером та Милою Куніс. Він висловив їм подяку за те, що вони зібрали 35 мільйонів доларів для допомоги українцям.

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А ще глава України додав, що актори своїм прикладом надихають світ.

Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 млн доларів і направлять їх для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю, вони надихають світ, – наголосив Зеленський.

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