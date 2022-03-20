Американський комік Біл Мар похвалив Володимира Зеленського в ефірі свого шоу

Відомий американський комік, політичний коментатор та телеведучий Білл Мар в ефірі свого шоу "Real Time with Bill Maher", що виходить на каналі HBO, згадав президента України.

Так Мар пожартував, що нарешті в Америці з'явився президент, якого всі люблять. Мав на увазі він Володимира Зеленського. Не забув наголосити комік й на шаленому рейтингу глави України, адже українську владу зараз підтримує практично весь наш народ. Відео з ефіру з'явилося у Twitter.

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"Він комік, він один із нас і він найвідоміший у всьому світі. І він вимовив таку напрочуд пристрасну промову на нашому конгресі. Він сказав, що ви гадки не маєте, коли ваша столиця перебуває в облозі. То була неймовірна промова. І знову від коміка. Він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Харбором. Цей хлопець має велику енергію. Жінки по всьому світу божеволіють від президента України. Він їм подобається, вони вважають його найсексуальнішим чоловіком у світі", – сказав Білл Мар.

Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx — Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022

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