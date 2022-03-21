Девід Бекхем віддав свій Instagram українській лікарці з Харкова

Колишній англійський футболіст Девід Бекхем на день надав доступ до своєї сторінки в Instagram українській лікарці. Медик показала майже 72-мільйонній аудиторії роботу перинатального центру в Харкові.

Так, через сторіс, які публікувала Ірина, усі підписники Девіда Бекхема в Instagram спостерігали, як лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та крихітних пацієнтів в умовах війни.

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"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка управляє перинатальним центром у Харкові, де вона допомагає матерям народжувати. В сторіс можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку виконує Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", — сказав Бекхем.

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