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війна

Девід Бекхем віддав свій Instagram українській лікарці з Харкова

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Девід Бекхем - фото 1
Девід Бекхем / instagram

Колишній англійський футболіст Девід Бекхем на день надав доступ до своєї сторінки в Instagram українській лікарці. Медик показала майже 72-мільйонній аудиторії роботу перинатального центру в Харкові.

Так, через сторіс, які публікувала Ірина, усі підписники Девіда Бекхема в Instagram спостерігали, як лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та крихітних пацієнтів в умовах війни.

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"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка управляє перинатальним центром у Харкові, де вона допомагає матерям народжувати. В сторіс можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку виконує Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", — сказав Бекхем.

Девід Бекхем віддав свій Instagram українській лікарці з Харкова - фото 501347

Девід Бекхем віддав свій Instagram українській лікарці з Харкова - фото 501348

Девід Бекхем віддав свій Instagram українській лікарці з Харкова - фото 501349

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