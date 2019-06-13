Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Зеленський категорично прокоментував скасування петиції про свою відставку

  • 103
Зеленський сприйняв петицію про його відставку як жарт - фото 1
Зеленський сприйняв петицію про його відставку як жарт / lcmedia

Президент Зеленський розглянув розміщену на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України петицію про скасування іншої петиції "За відставку президента України".

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про скасування іншої петиції – про його відставку.

І ще: У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: фотофакт

Глава держави заявив, що не підтримує ініціативу; крім того, закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. "Щиро вдячний всім, хто підписав цю петицію, за громадянську позицію і підтримку і, користуючись нагодою, обіцяю виправдати вашу високу довіру. Повідомляю авторам, підписантам звернення і всім зацікавленим громадянам, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-ЕП щодо скасування електронної петиції № 22/053360-ЕП "За відставку Президента України Володимира Зеленського", – йдеться у відповіді глави держави.

Він підкреслив, що закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. Водночас, Володимир Зеленський висловив своє сприйняття петиції про його відставку як жарт.

Президент України Володимир Зеленський - фото 333905
Президент України Володимир Зеленський

Читайте також: В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 934
Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
  • 09 червня, 17:30
  • 1103
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1533338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Політика Володимир Зеленський