Зеленський категорично прокоментував скасування петиції про свою відставку

Зеленський сприйняв петицію про його відставку як жарт / lcmedia

Президент Зеленський розглянув розміщену на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України петицію про скасування іншої петиції "За відставку президента України".

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про скасування іншої петиції – про його відставку.

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Глава держави заявив, що не підтримує ініціативу; крім того, закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. "Щиро вдячний всім, хто підписав цю петицію, за громадянську позицію і підтримку і, користуючись нагодою, обіцяю виправдати вашу високу довіру. Повідомляю авторам, підписантам звернення і всім зацікавленим громадянам, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-ЕП щодо скасування електронної петиції № 22/053360-ЕП "За відставку Президента України Володимира Зеленського", – йдеться у відповіді глави держави.

Він підкреслив, що закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції. Водночас, Володимир Зеленський висловив своє сприйняття петиції про його відставку як жарт.

Президент України Володимир Зеленський

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