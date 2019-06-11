У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: фотофакт

Кортеж президента України Володимира Зеленського поповнився машиною-дублером і збільшився до шести автомобілів.

За словами журналістів, сьогодні в авто каравані президента України нарахували шість машин, хоча минулого разу їх було п'ять. Зокрема, за кілька хвилин до виїзду Зеленського проїхав Volkswagen Passat, який розчищає автопотік і мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною.

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Кортеж Зеленського

Слідом за ними виїхали два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде президент). Замикали кортеж бус і седан Volkswagen. Головною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, яку охороняють – на сленгу вона називається "упаковка".

Як повідомляється, регулювальники руху не перекривали дороги для Зеленського, він відправився в сторону Адміністрації президента.

Кортеж Зеленського

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