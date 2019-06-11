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У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: фотофакт

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У кортежі Зеленського тепер 6 авто - фото 1
У кортежі Зеленського тепер 6 авто / vesti-ukr

Кортеж президента України Володимира Зеленського поповнився машиною-дублером і збільшився до шести автомобілів.

За словами журналістів, сьогодні в авто каравані президента України нарахували шість машин, хоча минулого разу їх було п'ять. Зокрема, за кілька хвилин до виїзду Зеленського проїхав Volkswagen Passat, який розчищає автопотік і мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною.

І ще: В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах

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Кортеж Зеленського

Слідом за ними виїхали два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде президент). Замикали кортеж бус і седан Volkswagen. Головною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, яку охороняють – на сленгу вона називається "упаковка".

Як повідомляється, регулювальники руху не перекривали дороги для Зеленського, він відправився в сторону Адміністрації президента.

Кортеж Зеленського - фото 333519
Кортеж Зеленського

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Джерело: strana
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