В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах

На знімку зображений не тільки молодий Зеленський / lcmedia

В інтернеті знайшли унікальну фотографію, на якій зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії Квартал 95.

Ця фотографія була зроблена ще наприкінці дев'яностих, коли слуга народу і його "кварталівці" ще грали в КВН.

І ще: Партія Слуга народу представила свій список: перша двадцятка

На знімку зображений не тільки молодий Зеленський, але і інші коміки з майбутньої команди. Серед них: Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Юрій "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (колишній учасник "95 Кварталу") та інші артисти.

Наголошується, що опублікувала фотографію жінка на ім'я Галина, яке живе в рідному місті Зеленського Кривому Розі. Фото було виставлено на продаж на одному із сайтів оголошень.

Читайте також: Олена Зеленська показала свою найкращу подругу