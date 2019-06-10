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В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах

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На знімку зображений не тільки молодий Зеленський - фото 1
На знімку зображений не тільки молодий Зеленський / lcmedia

В інтернеті знайшли унікальну фотографію, на якій зображений президент України Володимир Зеленський та інші учасники студії Квартал 95.

Ця фотографія була зроблена ще наприкінці дев'яностих, коли слуга народу і його "кварталівці" ще грали в КВН.

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На знімку зображений не тільки молодий Зеленський, але і інші коміки з майбутньої команди. Серед них: Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Юрій "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (колишній учасник "95 Кварталу") та інші артисти.

Наголошується, що опублікувала фотографію жінка на ім'я Галина, яке живе в рідному місті Зеленського Кривому Розі. Фото було виставлено на продаж на одному із сайтів оголошень.

В мережі опублікували архівне фото Зеленського у шкіряних штанах - фото 333315

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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