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Володимир Зеленський показав журналістам свій кабінет: відео

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Зеленський показав свій кабінет - фото 1
Зеленський показав свій кабінет / Кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський провів для журналістів екскурсію у своєму робочому кабінеті в Адміністрації президента на Банковій у Києві. Про це повідомляє Українська правда, опублікувавши відео з екскурсії на своєму YouTube-каналі.

Спочатку прес-секретар глави держави Юлія Мендель показала кабінет, де проходила співбесіда Зеленського з кандидатами на посаду його спікера. Після цього Володимир Зеленський провів групу журналістів до свого кабінету, при цьому відзначаючи, що не знає, чи має право показувати стороннім своє робоче місце.

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У кабінеті президент показав спеціальний телефон, який він назвав iPhone, для зв'язку з главами відомств, силовиками і працівниками АП.

Потім зі словами "прикольна річ" гарант показав гостям кімнату, в якій є перукарський умивальник і сушарка для волосся. Президент заявив, що не користується цією кімнатою, тому що, за словами Зеленського, душ можна і вдома прийняти.

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Джерело: youtube
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