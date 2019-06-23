Колишній ведучий Євробачення йде в політику від Слуги народу

Один із ведучих Євробачення 2017 Олександр Скічко вирішив податися на парламентські вибори від партії "Слуга народу". Чому шоумен змінює професію – читайте далі.

28-річний телеведучий Олександр Скічко прийняв рішення балотуватись до Ради від партії "Слуга народу". Шоумен буде йти до парламенту по мажоритарному округу 197 на Черкащині. Про це Скічко розповів на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 262 тисячі користувачів.

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"Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п'ять років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни...Настав час змінювати систему! Вибори так вибори!", – сказав Скічко, додавши тег Слуга народу.

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