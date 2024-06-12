На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зелений борщ з щавлем: апетитний рецепт від Євгена Клопотенка
-
- 32
Український шеф-кухар Євген Клопотенко спільно з Аліною Качоровською вирішили приготувати традиційну страву. Зелений борщ – це улюблена страва багатьох українців.
Шукайте деталі приготування зеленого борщу з щавлем на сторінці Євгена Клопотенка на YouTube.
До слова: Автентичний пиріг з вишнями та маком – готуємо разом з Євгеном Клопотенком
Так люблю той травень за те, що все зеленіє – і навіть борщ! Зустрілись от ми з Аліною Качоровською та й вирішили дати вам такий от справжній, домашній рецепт зеленого борщу зі щавлем та яйцем, – розповідає Клопотенко.
За бажанням щавель можна замінити на шпинат чи кропиву, і вийде також смачно.
Інгредієнти:
- 300 г свинини (задня частина)
- 200 г листів щавлю
- 4 картоплі
- 2 моркви
- 1 ріпчаста цибуля
- 3 горошини чорного перцю
- 2-3 лаврових листки
- 3 л води сіль
- чорний перець до смаку
- 3 варені яйця хліб (для подачі)
- зелена цибуля (для подачі)
Спосіб приготування:
1. Зачистьте від плівки 300 г свинини. Поріжте на дві частини.
2. У каструлю налийте 3 л води, дочекайтеся, поки закипить, та перекладіть м'ясо, моркву, цибулю.
3. Додайте в каструлю 2-3 лаврових листочки та 3 горошини чорного перцю. Варіть 20 хвилин, періодично знімаючи пінку, додавайте порізану півкільцями моркву.
4. Моркву та цибулю цілу вийміть з бульйону.
5. Очистьте 4 картоплини від шкірки та поріжте середнім кубиком. Покладіть у каструлю та варіть до готовності. Тим часом відваріть 3 яйця протягом 5 хвилин.
6. Помийте всю зелень: 200 г листів щавлю без хвостиків. Викладіть усе на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, та поріжте.
7. Спробуйте бульйон, а потім посоліть, поперчіть на смак. Потім розливайте по тарілках та подавайте з розрізаним навпіл яйцем та сметаною.
Цікаво: Готуємо ніжні рублені курячі котлетки з кабачком від Ольги Рябенко
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
13:17Три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати гроші до кінця місяця
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось