Зелений борщ з щавлем: апетитний рецепт від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко спільно з Аліною Качоровською вирішили приготувати традиційну страву. Зелений борщ – це улюблена страва багатьох українців.

Шукайте деталі приготування зеленого борщу з щавлем на сторінці Євгена Клопотенка на YouTube.

До слова: Автентичний пиріг з вишнями та маком – готуємо разом з Євгеном Клопотенком

Так люблю той травень за те, що все зеленіє – і навіть борщ! Зустрілись от ми з Аліною Качоровською та й вирішили дати вам такий от справжній, домашній рецепт зеленого борщу зі щавлем та яйцем, – розповідає Клопотенко.

За бажанням щавель можна замінити на шпинат чи кропиву, і вийде також смачно.

Інгредієнти:

300 г свинини (задня частина)

200 г листів щавлю

4 картоплі

2 моркви

1 ріпчаста цибуля

3 горошини чорного перцю

2-3 лаврових листки

3 л води сіль

чорний перець до смаку

3 варені яйця хліб (для подачі)

зелена цибуля (для подачі)

Спосіб приготування:

1. Зачистьте від плівки 300 г свинини. Поріжте на дві частини.

2. У каструлю налийте 3 л води, дочекайтеся, поки закипить, та перекладіть м'ясо, моркву, цибулю.

3. Додайте в каструлю 2-3 лаврових листочки та 3 горошини чорного перцю. Варіть 20 хвилин, періодично знімаючи пінку, додавайте порізану півкільцями моркву.

4. Моркву та цибулю цілу вийміть з бульйону.

5. Очистьте 4 картоплини від шкірки та поріжте середнім кубиком. Покладіть у каструлю та варіть до готовності. Тим часом відваріть 3 яйця протягом 5 хвилин.

6. Помийте всю зелень: 200 г листів щавлю без хвостиків. Викладіть усе на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, та поріжте.

7. Спробуйте бульйон, а потім посоліть, поперчіть на смак. Потім розливайте по тарілках та подавайте з розрізаним навпіл яйцем та сметаною.

Цікаво: Готуємо ніжні рублені курячі котлетки з кабачком від Ольги Рябенко