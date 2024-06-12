Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Зелений борщ з щавлем: апетитний рецепт від Євгена Клопотенка

  • 32
Зелений борщ з щавлем - фото 1
Зелений борщ з щавлем / Євген Клопотенко

Український шеф-кухар Євген Клопотенко спільно з Аліною Качоровською вирішили приготувати традиційну страву. Зелений борщ – це улюблена страва багатьох українців.

Шукайте деталі приготування зеленого борщу з щавлем на сторінці Євгена Клопотенка на YouTube.

До слова: Автентичний пиріг з вишнями та маком – готуємо разом з Євгеном Клопотенком

Так люблю той травень за те, що все зеленіє – і навіть борщ! Зустрілись от ми з Аліною Качоровською та й вирішили дати вам такий от справжній, домашній рецепт зеленого борщу зі щавлем та яйцем, – розповідає Клопотенко.

За бажанням щавель можна замінити на шпинат чи кропиву, і вийде також смачно.

Інгредієнти:

  • 300 г свинини (задня частина)
  • 200 г листів щавлю
  • 4 картоплі
  • 2 моркви
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 3 горошини чорного перцю
  • 2-3 лаврових листки
  • 3 л води сіль
  • чорний перець до смаку
  • 3 варені яйця хліб (для подачі)
  • зелена цибуля (для подачі)

Спосіб приготування:

1. Зачистьте від плівки 300 г свинини. Поріжте на дві частини.

2. У каструлю налийте 3 л води, дочекайтеся, поки закипить, та перекладіть м'ясо, моркву, цибулю.

3. Додайте в каструлю 2-3 лаврових листочки та 3 горошини чорного перцю. Варіть 20 хвилин, періодично знімаючи пінку, додавайте порізану півкільцями моркву.

4. Моркву та цибулю цілу вийміть з бульйону.

5. Очистьте 4 картоплини від шкірки та поріжте середнім кубиком. Покладіть у каструлю та варіть до готовності. Тим часом відваріть 3 яйця протягом 5 хвилин.

6. Помийте всю зелень: 200 г листів щавлю без хвостиків. Викладіть усе на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, та поріжте.

7. Спробуйте бульйон, а потім посоліть, поперчіть на смак. Потім розливайте по тарілках та подавайте з розрізаним навпіл яйцем та сметаною.

Цікаво: Готуємо ніжні рублені курячі котлетки з кабачком від Ольги Рябенко

Джерело: Євген Клопотенко
пропозиції партнерів
Новини