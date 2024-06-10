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Готуємо ніжні рублені курячі котлетки з кабачком від Ольги Рябенко

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Рублені курячі котлетки - фото 1
Рублені курячі котлетки / Madame Vorger

Це ідеальний рецепт для тих, хто прагне підтримувати свою форму та слідкує за харчуванням. У сезон кабачків пропонуємо вам різноманітні рецепти з цим овочем.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись з підписниками апетитним рецептом. Шукайте деталі приготування на її сторінці у Instagram.

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Ці котлетки виходять дуже смачні, з хрумкою та рум’яною скоринкою, добре тримають форму та соковиті всередині.

Підготувала для вас рецепт, який урізноманітнить меню та смакуватиме дітям і дорослим... Справжня смакота, яку легко готувати, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 1 шт;
  • Кабачок – 1 шт;
  • Яйця – 2 шт;
  • Борошно – 1 ст.л;
  • Сухий часник – 1 ч.л;
  • Сіль, перець – на смак.

Процес приготування:

1. Куряче філе та кабачок порізати кубиком.

2. Додати яйця, борошно, спеції та перемішати.

3. Смажити на розігрітій олії, викладаючи на сковорідку за допомогою ложки до золотистого кольору з обох боків.

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Джерело: Ольга Рябенко
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