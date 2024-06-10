Готуємо ніжні рублені курячі котлетки з кабачком від Ольги Рябенко

Це ідеальний рецепт для тих, хто прагне підтримувати свою форму та слідкує за харчуванням. У сезон кабачків пропонуємо вам різноманітні рецепти з цим овочем.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись з підписниками апетитним рецептом. Шукайте деталі приготування на її сторінці у Instagram.

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Ці котлетки виходять дуже смачні, з хрумкою та рум’яною скоринкою, добре тримають форму та соковиті всередині.

Підготувала для вас рецепт, який урізноманітнить меню та смакуватиме дітям і дорослим... Справжня смакота, яку легко готувати, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче філе – 1 шт;

Кабачок – 1 шт;

Яйця – 2 шт;

Борошно – 1 ст.л;

Сухий часник – 1 ч.л;

Сіль, перець – на смак.

Процес приготування:

1. Куряче філе та кабачок порізати кубиком.

2. Додати яйця, борошно, спеції та перемішати.

3. Смажити на розігрітій олії, викладаючи на сковорідку за допомогою ложки до золотистого кольору з обох боків.

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