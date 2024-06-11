Автентичний пиріг з вишнями та маком – готуємо разом з Євгеном Клопотенком

Український шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив приготувати автентичну українську страву. Цей десерт сподобається всім членам родини, адже він нагадує про дитинство.

Євген Клопотенко спільно з Тетяною Фіщук – CEO Projector Foundation – поділились цікавим рецептом. Шукайте деталі приготування пирога з вишнями та маком на YouTube.

До слова: Готуємо дуже сирний шашлик разом з Ольгою Рябенко

Вже почала спіти вишня, а це значить, що пора готувати один із найавтентичніших галицьких пляцків – пляцок Вишиванка. Люблю оте збалансоване поєднання маку та вишні, воно по-справжньому українське, – пише Клопотенко.

Інгредієнти:

Борошно – 640 г, (+60 г для присипки)

Яйця – 6 шт (жовтки)

Цукор – 200 г

Сметана – 200 г

Вершкове масло – 360 г

Розпушувач – 2 ч. л.

Какао – 2 ст. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Вишня – 400 г

Мак – 300 г

Крохмаль – 2 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Вода – 150 мл

Для сметанного крему:

Сметана жирна, густа 1 кг або сир рікотта

Цукрова пудра – 200 г

Сир кисломолочний – 350 г

Спосіб приготування:

1. Відділити жовтки від білків. Жовтки збити, додати цукор і сіль.

2. Додати борошно з розпушувачем, сметану та вершкове масло. Замісити тісто.

3. Розділити тісто на 5 частин. В одну з них додати какао і перемішати. Тісто з какао розділити на 4 частини і поставити в морозильну камеру на 30 хвилин.

4. Мак подрібнити на кавомолці або блендері. Додати мак, воду та 2 ст.л. цукру. Проварити 5 хвилин, щоб мак загус.

5. Вишню висипати в сотейник, додати цукор і довести до кипіння. Додати розведений крохмаль і варити до загусання.

6. Для крему 1 кг жирної сметани викласти в марлю, поставити на сито і викласти в холодильник на 1 добу або на ніч. Збити сметану з цукровою пудрою та кисломолочним сиром.

7. Тісто розкачати, накривши пергаментом, до розміру 25х25 см. Викласти вишні на тісто. Додати натерте тісто з какао.

8. Інше тісто розкачати, додати мак, натерти тісто з какао. Випікати 30 хвилин при температурі 180°C.

9. Намазати кремом корж з вишнею. Накрити коржем з маком, знову накрити коржем з вишнею, намазати кремом і викласти корж з маком.

10. Дати постояти в холодильнику мінімум 2 години.

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