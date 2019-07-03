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Простий спосіб зробити помідори для салату смачнішими
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Що робити, якщо помідори зовсім не солодкі і практично позбавлені смаку? Розповідаємо вам простий лайфхак.
Якщо помідори вам попалися несмачні, ми їх миємо і нарізаємо, як зазвичай для салату. Трохи солимо (зовсім трохи) і додаємо приблизно чайну ложку цукру.
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Тепер трохи поливаємо олією і перемішуємо. Залишаємо так помідори хвилин на 10. Через 10 хвилин помідори стануть солоденькими і більш ароматними. Готуємо салат далі, як зазвичай. Додаємо огірки. Потім солодкий перець, який-небудь м'який сир і цибулю. Якщо сир не солоний, солимо. Заправляємо ароматною олією і перемішуємо.
Зверху посипаємо салат обсмаженим насінням кунжуту і додаємо трохи свіжої зелені. Навіть взимку помідори в салаті за смаком, як домашні. Спробуйте цей спосіб!
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