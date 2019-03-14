Зелене світло ласощам: як потрібно їсти шкідливу їжу

Розтягувати пакунок солодощів надовго чи з’їсти все за один раз? Питання складне. Дізнайся, як все ж таки правильно їсти ласощі.

Якщо ви вважаєте, що розтягувати цукерки надовго краще, ніж з’їсти все за один раз, то ви не праві. Тут діє логіка, що можна все, але в міру. Проте ця ідея у даній ситуації не працює.

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Мова йде про швидкі вуглеводи у вигляді солодощів та випічки. Тобто це не корисні та здорові альтернативи.

Все корисне та гарне в житті потребує докладання певних зусиль, щоб стати частиною щоденної рутини. Спорт, наприклад. Неможливо провести в тренажерці добу та вийти звідти з новим підтягнутим і рельєфним тілом. Треба займатися в міру і постійно. Тоді й результат буде.

Зі збалансованим харчуванням така сама історія: їси зараз, а результат потім – волосся не сиплеться, багато енергії, настрій відмінний тощо.

А шкідливе та погане заходить якось само собою, та ще й звикання формує. Тому у питанні з цукерками варто віддати перевагу варіанту "з'їсти все і відразу". Це стосується і дорослих, і дітей.

Ідея дуже проста: Якщо їсти цукерку кожен день ти повільно, але вірно формується залежність. Така вже конструкція промислових солодощів. Також формується психологічна пастка – заборонений плід солодкий.

Отримуючи велику порцію разово в організму є можливість включити компенсаторний режим аж до самодетоксикації – в залежності від кількості і якості з'їденого.

Це як вдарити ногу об кут стола. Можна разок сильно тріснути, пересунути стіл з дороги й більше не зачіпати забій. А можна вдаритися, стіл не пересунути й битися болючим місцем кожен раз проходячи повз.

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