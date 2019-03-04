Ось що провокує зайва вага

Лікарі назвали, до чого може призвести понаднормова вага. Зайві кілограми спричиняють не лише збільшення маси тіла, а й небезпечні захворювання. Читайте, чого можна уникнути, якщо тримати свою вагу під контролем.

Зайва вага – не просто фізичний недолік. Це хвороба, яка заважає людині вести повноцінне життя і здатна призвести до тяжких наслідків. Порушений обмін речовин призводить до того, що людина з надмірною або недостатньою вагою менше подобається навколишнім і собі. Для таких людей складніше знайти спільну мову з керівництвом, партнерами, клієнтами та іншими співрозмовниками.

Читайте також: Краще за віагру: вчені успішно протестували новий засіб для потенції

Виникає невпевненість в собі, образа на весь світ, а своє зображення в дзеркалі пригнічує психічний стану та вводить в депресію.

Зайва вага шкодить вашому здоров'ю

На фізичному рівні зайва вага веде до таких проблем:

Захворювання опорно-рухового апарату . Зайві кілограми створюють постійне навантаження на хребет, суглоби й кістки ніг. Уявіть, що людина протягом кількох років цілодобово носить на собі рюкзак вагою від 15 до 80 кг! У такій ситуації кістково-м'язовий апарат руйнується, розвиваються остеохондроз хребта, подагра, остеоартроз та інші хвороби перевантажених кінцівок.

. Зайві кілограми створюють постійне навантаження на хребет, суглоби й кістки ніг. Уявіть, що людина протягом кількох років цілодобово носить на собі рюкзак вагою від 15 до 80 кг! У такій ситуації кістково-м'язовий апарат руйнується, розвиваються остеохондроз хребта, подагра, остеоартроз та інші хвороби перевантажених кінцівок. Порушення роботи судин ніг . Жирові відкладення на животі й стегнах, сприяють застою крові в венах, що в поєднанні з надмірною вагою провокує появу варикозу.

. Жирові відкладення на животі й стегнах, сприяють застою крові в венах, що в поєднанні з надмірною вагою провокує появу варикозу. Патології дихальної системи . У людей із зайвою вагою часто спостерігаються хропіння і зупинки дихання під час сну (апное), вони страждають синдромом гіповентиляції легенів, що робить їх дуже вразливими до сезонних простудних захворювань. Грип та ГРВІ у повних людей протікають важко, з численними ускладненнями.

. У людей із зайвою вагою часто спостерігаються хропіння і зупинки дихання під час сну (апное), вони страждають синдромом гіповентиляції легенів, що робить їх дуже вразливими до сезонних простудних захворювань. Грип та ГРВІ у повних людей протікають важко, з численними ускладненнями. Проблеми з гормонами . У жінок нерідко зайва вага стає причиною аменореї, неплідності та полікістозу яєчників.

. У жінок нерідко зайва вага стає причиною аменореї, неплідності та полікістозу яєчників. Захворювання органів травного тракту . Люди, що мають зайву вагу, часто страждають гастритами, колітом, виразковою хворобою. Виникає ризик появи злоякісних новоутворень шлунка і кишківника.

. Люди, що мають зайву вагу, часто страждають гастритами, колітом, виразковою хворобою. Виникає ризик появи злоякісних новоутворень шлунка і кишківника. Патології печінки та жовчного міхура . У жінок ймовірність розвитку жовчнокам'яної хвороби прямо пропорційна індексу маси тіла.

та . У жінок ймовірність розвитку жовчнокам'яної хвороби прямо пропорційна індексу маси тіла. Панкреатит . Підшлункова залоза при надмірній вазі відчуває жахливе навантаження. При цьому швидко розвивається патологія, яка переходить в хронічну форму.

. Підшлункова залоза при надмірній вазі відчуває жахливе навантаження. При цьому швидко розвивається патологія, яка переходить в хронічну форму. Діабет другого типу. Надмірна кількість жирових тканин призводить до збоїв роботи механізмів засвоєння глюкози.

Захворювання шкіри . При надмірній вазі тіла, виникають проблеми з потовиділенням та з роботою сальних залоз. Як результат, виникає вугрева сип, псоріаз, алергічні реакції тощо.

. При надмірній вазі тіла, виникають проблеми з потовиділенням та з роботою сальних залоз. Як результат, виникає вугрева сип, псоріаз, алергічні реакції тощо. Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда. Абдомінальне ожиріння дуже небезпечно, особливо для жінок. Чим менша різниця об'єму між талією та стегнами, тим більша ймовірність розвитку цих захворювань.

Читайте також: Ця звичка допомагає швидше схуднути