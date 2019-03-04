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8 березня Голос країни

Ось що провокує зайва вага

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Контролюйте масу свого тіла - фото 1
Контролюйте масу свого тіла

Лікарі назвали, до чого може призвести понаднормова вага. Зайві кілограми спричиняють не лише збільшення маси тіла, а й небезпечні захворювання. Читайте, чого можна уникнути, якщо тримати свою вагу під контролем.

Зайва вага – не просто фізичний недолік. Це хвороба, яка заважає людині вести повноцінне життя і здатна призвести до тяжких наслідків. Порушений обмін речовин призводить до того, що людина з надмірною або недостатньою вагою менше подобається навколишнім і собі. Для таких людей складніше знайти спільну мову з керівництвом, партнерами, клієнтами та іншими співрозмовниками.

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Виникає невпевненість в собі, образа на весь світ, а своє зображення в дзеркалі пригнічує психічний стану та вводить в депресію.

Зайва вага шкодить вашому здоров'ю - фото 311602
Зайва вага шкодить вашому здоров'ю

На фізичному рівні зайва вага веде до таких проблем:

  • Захворювання опорно-рухового апарату. Зайві кілограми створюють постійне навантаження на хребет, суглоби й кістки ніг. Уявіть, що людина протягом кількох років цілодобово носить на собі рюкзак вагою від 15 до 80 кг! У такій ситуації кістково-м'язовий апарат руйнується, розвиваються остеохондроз хребта, подагра, остеоартроз та інші хвороби перевантажених кінцівок.
  • Порушення роботи судин ніг. Жирові відкладення на животі й стегнах, сприяють застою крові в венах, що в поєднанні з надмірною вагою провокує появу варикозу.
  • Патології дихальної системи. У людей із зайвою вагою часто спостерігаються хропіння і зупинки дихання під час сну (апное), вони страждають синдромом гіповентиляції легенів, що робить їх дуже вразливими до сезонних простудних захворювань. Грип та ГРВІ у повних людей протікають важко, з численними ускладненнями.
  • Проблеми з гормонами. У жінок нерідко зайва вага стає причиною аменореї, неплідності та полікістозу яєчників.
  • Захворювання органів травного тракту. Люди, що мають зайву вагу, часто страждають гастритами, колітом, виразковою хворобою. Виникає ризик появи злоякісних новоутворень шлунка і кишківника.
  • Патології печінки та жовчного міхура. У жінок ймовірність розвитку жовчнокам'яної хвороби прямо пропорційна індексу маси тіла.
  • Панкреатит. Підшлункова залоза при надмірній вазі відчуває жахливе навантаження. При цьому швидко розвивається патологія, яка переходить в хронічну форму.
  • Діабет другого типу. Надмірна кількість жирових тканин призводить до збоїв роботи механізмів засвоєння глюкози.
  • Захворювання шкіри. При надмірній вазі тіла, виникають проблеми з потовиділенням та з роботою сальних залоз. Як результат, виникає вугрева сип, псоріаз, алергічні реакції тощо.
  • Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда. Абдомінальне ожиріння дуже небезпечно, особливо для жінок. Чим менша різниця об'єму між талією та стегнами, тим більша ймовірність розвитку цих захворювань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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