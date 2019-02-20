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Звідки брати енергію: прості лайфхаки
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Якщо відчуваєте втому, не можете зранку встати з ліжка, кава не допомагає, значить вам потрібно поповнити запаси енергії. Читайте далі, як це зробити.
Здоров'я та самопочуття людини залежить від багатьох факторів. Так само, щоб стати бадьорим та підвищити свою енергію, потрібно розібратися з кількома пунктами.
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Їжа
Легка рослинна їжа корисна для здоров'я
- Споживайте легку, рослинну їжу. Перетравлення м'яса та молочних продуктів забирає багато енергії. Цільні фрукти – чудові батарейки на короткий час. Якщо хочете зарядити себе на довше – їжте бобові та злаки.
- Будьте помірковані у їжі. Після великого прийому їжі та вживання жирних страв, шлунок та кишківник працюють дуже інтенсивно і організм стає сонним. Хочете працювати продуктивно – не переїдайте.
- Не їжте на ніч. Якщо хочете зранку легко прокинутись, сплануйте останній прийом їжі за чотири години до сну.
Відпочинок
На добу вистачить 6-8 годин сну
- Сон. Більшості з нас потрібно 6-8 годин сну на добу, аби підтримувати організм в нормальному стані.
- Лягайте вчасно. Найцінніший період сну для людини – з 22:00 до 2:00. У цей час відбуваються важливі гормональні перебудови.
- Ранній підйом. Спробуйте прокидатися з 5:00 до 6:00. Це найбільш природний час для пробудження.
Фізичні навантаження
Робіть зранку розтяжку
- Ранкові вправи. Вистачить 10 хвилин розтяжки або глибокого дихання, щоб запустити організм.
- Прогулянки. Більше ходіть пішки. Щодня радять робити понад десять тисяч кроків.
- Тренування. Кілька раз на тиждень робіть силові навантаження та пробіжки. Після фізичних вправ, відразу збільшується рівень енергії.
Робота зі стресом
Знайдіть своє хобі
- Відпочинок. Щодня знаходьте 20 хвилин, аби побути наодинці, перезавантажитись. Це дуже важливо для вашого психічного здоров'я.
- Хобі. Приділяйте дві години на тиждень вашій улюбленій справі. Це знижує стрес.
- Спорт. Психологи радять боротися зі свіжою негативною енергією через заняття спортом. Швидка пробіжка або боксування в залі допоможуть впоратися з поганим настроєм.
- Спілкування. Проговорюйте проблеми з рідними або зверніться до психолога.
Оточення
На робочому місці має бути прибрано
- Вимикайте телевізор. Фоновий шум не дає нормально зосередитися і забирає багато енергії.
- Прибирайте. Безлад на робочому місці знижує концентрацію та працездатність.
- Гуляйте на природі. Парк, ліс, річка тощо – будь-який варіант підійде, щоб очистити думки та поповнити енергію.
Читайте також: Перевір себе: як 40 віджимань на день вливають на здоров'я чоловіків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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