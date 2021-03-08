Зелена перука, піджак та бокал: JULIK в оригінальний спосіб привітав жінок

Співак JULIK виклав у мережу цікаве привітання для жінок на 8 березня. Шанувальники у захваті від кумедного ролика!

Нещодавно український шоумен JULIK у своєму блозі інстаграм розпочав серію кумедних відеоскетчів.

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У новому ролику, як JULIK із бокалом ігристого в образі жінки святкує, і паралельно просить у свого чоловіка 500 гривень на "бранч". Коли прості милі прохання не отримують потрібного фідбеку, героїня у грубому тоні каже: "Ну, будь ласка". Після чого отримує бажане та продовжує святкування.

У такий спосіб JULIK побажав усім жінкам мати надійний тил за спиною, щоб усі дівчата були щасливими, не тільки у цей день, а й повсякчас. Безумовно, відео несе жартівливий характер, і будь-які збіги з реальністю вигадані...

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