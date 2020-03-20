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Карантин з користю: JULIK розповів, як проводить час в самоізоляції

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JULIK

Український шоумен JULIK ексклюзивно для сайту Радіо Максимум розповів, чим займається у період карантину та поділився лайфхаками, як корисно та ефективно провести час.

Артист у цей час намагається експериментувати на кухні та радить залучати дітей до готування. Спільне готування приносить не лише користь, але й розвиває творчі здібності у дітей!

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"Коли ми з сином готуємо будь-яку страву, він всебічно намагається допомогти. У свої чотири рочки він уже вміло рахує скільки потрібно насипати борошна. Загалом, готування переросло у навчання та круте проведення часу разом!" – підкреслив JULIK.

Карантин з користю: JULIK розповів, як проводить час в самоізоляції - фото 393295

Насамперед, карантин існує для того аби ми з Вами не наражались на небезпеку! Саме його треба проводити з користю для себе та навколишніх. Особисто я, у період карантину став більше часу проводити з родиною та навчився повноцінно снідати та готувати для своїх рідних. Як круто прокидатися, снідати у сімейному колі та без поспіху їхати на улюблену студію, де й працюю наодинці. З'явилося більше часу і натхнення прийшло само собою для створення нових пісень, – сказав JULIK.

Карантин з користю: JULIK розповів, як проводить час в самоізоляції - фото 393296

А ще Юлік рекомендує та просить усіх по можливості подбати про своїх родичів та тих, хто цього потребує.

"Якщо Вам не важко, у період карантину ми повинні допомагати один одному. Маєте бабусю, дідуся або ж сусідку літнього віку – допоможіть їм з купівлею продуктів, навчіть, як платити за комунальні послуги онлайн. Будьте завжди здорові та нехай усі негаразди та віруси обходять вас стороною". – додав шоумен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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