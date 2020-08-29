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Може дати фору будь-кому: JULIK показав людину, якою захоплюється

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JULIK виклав у мережу зворушливе фото - фото 1
JULIK виклав у мережу зворушливе фото

Надзвичайно позитивний співак JULIK виклав у мережу світлину, яка неабияк зворушила його підписників. На світлині він разом зі своєю бабусею Стефою, яку артист вважає прикладом для наслідування.

JULIK зізнався, що бабця Стефа – образ людини, якою можна і треба захоплюватися.

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Світлину, яку він виклав у мережі, співак підписав так: "Як рідко ми дякуємо тим, хто дав нашим батькам життя. Ціную, радію, що маю змогу дякувати найближчим. На фото моя бабуся Стефа. Вона може дати фору будь-кому з молоді. Захоплююсь!"

Підписники артиста не могли стримати захвату та засипали його та бабусю Стефу теплими словами: "Бабуся суперова. Красуня, молодець", "Миле фото", "Круто коли в тебе є бабуся. Тоді і здається, що ти ще такий молодий", "У вас красива бабуся! Бережіть її. Фото просто супер".

Не полінуйтесь сьогодні зателефонувати рідним і подякувати їм за те, що вони у вас є. Пам'ятайте про те, що для теплих слів не потрібно шукати нагоди. Тож гайда телефонувати своїм матусям і бабусям, а також не забувайте про татусів і дідусів!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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