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MARUV 8 березня

Здатність віджиматися може багато розповісти про здоров'я

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40 віджимань на день кардинально змінять стан вашого здоров'я - фото 1
40 віджимань на день кардинально змінять стан вашого здоров'я / Daily Advent Nigeria

Згідно з новим дослідженням, кількість віджимань може допомогти визначити ризик розвитку захворювань серця у найближчі роки.

Міжнародна група вчених проаналізувала результати медоглядів 1104 пожежників штату Індіана з 2000 по 2007 рік. Вчені отримали доступ до таких даних, як зріст, вага, вік, частота серцевих скорочень, максимальне споживання кисню, рівень артеріального тиску, холестерину і цукру в крові, а також пристрасть до куріння.

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На момент початку дослідження середній вік чоловіків становив 39,6 років, а середній індекс маси тіла – 28,7 (надмірна вага). Як відзначили фахівці, у кожного другого пожежника були проблеми із зайвою вагою. За період спостережень сталося 37 серйозних проявів серцево-судинних захворювань, в тому числі ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, раптова зупинка серця.

Так, серед чоловіків, які могли віджатися 40 разів, ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань (в тому числі інсульт і серцевий напад) виявився на 96% нижче у порівнянні з чоловіками, які могли віджатися менше 10 разів.

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Джерело: msn
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