Чи може лазня замінити заняття спортом: несподівана відповідь

Узимку тепла особливо не вистачає, тому спокуса пропустити тренування і залишитися вдома в затишку, як ніколи велика. У крайньому разі, замість спортзалу краще відправитися туди, де тепліше, а саме в сауну або лазню. Альтернатива приваблива, але чи зможе вона замінити фізичні навантаження?

І в спортзалі, і в лазні йде певне навантаження на організм і підвищене потовиділення. Але навантаження не однакові, вони тільки доповнюють один одного, але не є взаємовиключними.

Від чого ми пітніємо у лазні, а від чого – під час тренування?

Розглянемо, чому взагалі відбувається потовиділення. Його викликає підвищення температури тіла, що виникає під час фізичної активності, коли ми перебуваємо під сонцем або в теплому приміщенні – у тій же лазні. Чим вища температура, тим більше ви пітнієте.

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Потовиділення – своєрідний кондиціонер нашого організму, завдяки чому той охолоджується. Проте процес цей індивідуальний. Він залежить від віку, стану здоров'я й інших факторів. В однакових умовах одна людина може "пролити" літри поту, інша – зовсім не намокнути. І це нормально.

Потовиділення під час тренування відбувається завдяки тому, що температура тіла під час фізичного навантаження зростає, а залози виділяють піт для того, щоб при випаровуванні з поверхні тіла охолодити його.

Фізичні навантаження дійсно допомагають схуднути, привести в тонус тіло, підкачатися, і завдяки потовиділенню і скороченню м'язів вивести з організму токсини.

Головна відмінність лазні від спортзалу полягає в тому, що в ній ми не напружуємо м'язи. Нагадуємо, що основна мета будь-якого тренування не "пропітніти", а активізувати ту чи іншу групу м'язів, щоб вона прийшла в тонус.

Лазня не може повністю замінити фізичні навантаження

Під час перебування в сауні активізується роботу мозку і серцево-судинної системи, що допомагає запобігати захворюванням, знімати хронічні болі, стрес, налагодити сон. Відповідно в тому, що стосується роботи нервової системи, серця та судин, сауна дійсно корисна.

Однак лазня не дає такого ефекту, як під час фізичних тренувань. Вона не є спортом, а тільки доповнює його.

Якщо якийсь час ви не можете тренуватися, наприклад, через травму, то щоб не виключати навантаження взагалі, ходити до лазні корисно. Так ви будете підтримувати серцево-судинну систему в тонусі. Але повноцінне тренування лазня та сауна не замінять. Про це важливо пам'ятати.

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