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Здалося: кумедні збіги на знімках (фото)

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Смішні кадри - фото 1
Смішні кадри

Не всі, у кого є фотоапарат, фотографи. Крім техніки потрібен ще й особливий погляд. І звісно ж, вміння зловити той самий момент!

Іноді ракурс вирішує все! Є тільки одна річ, яка вирішує більше, ніж кадри. Інколи саме вдалий ракурс здатний додати знімку таку глибину, про яку фотограф і не замислювався.

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Нетривіальний ракурс зйомки може докорінно змінити будь-який знімок. Навіть найбільш звичні для нас предмети раптом перетворюються на щось цікаве в об'єктиві уважного фотографа. Уміння зловити момент і змусити глядача бачити те, чого насправді немає, безцінне.

Ось кілька яскравих прикладів:

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Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340202

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340203

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340204

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340205

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340206

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340207

Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340208

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Здалося: кумедні збіги на знімках (фото) - фото 340211

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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