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Скандальна модель знову вирішила пробігтися напівоголеною по футбольному полю

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Кінсі Тадеуш Воланські - фото 1
Кінсі Тадеуш Воланські / instagram

Американська модель Кінсі Тадеуш Воланські, яка стала відомою після того, як пробіглася напівоголеною на футбольні матчі у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019, у черговий раз спробувала це зробити на знаменитій арені "Маракана" в Ріо-де-Жанейро. Про це скандальна красуня написала в Instagram.

Кінсі Воланські мала намір вибігти на поле під час фіналу Кубка Америки, який проходив між Бразилією і Перу. Але її планам не судилося збутися, тому що охорона стадіону затримала модель разом з її партнером російським пранкером Віталієм Здоровецьким, який проживає в США.

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За словами дівчини, все було вже готове для "виходу" на стадіон, але Віталія схопили 20 охоронців. Парочку відвезли до відділку, але потім випустили з-під варти, і вони відправилися гуляти по країні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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