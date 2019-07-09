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Як гадаєте, куди треба надівати ці мережива?
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Побачивши цей дивний товар, ви не одразу здогадаєтеся, для чого потрібні ці красиві мережива.
Білизна, манишка, штанці? Ні все не те! Виявляється, це маска.
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Так-так, маска для нижньої частини обличчя. Є варіант чорного мережива, а є ніжне рожеве. Все як завжди, ти або фатальна красуня або дівчинка. Мережива щільно увійшли в наше життя. Воно всюди: на рукавичках, панчохах, білизні, сукнях, брюках, спідницях, піжамах. Мереживо – це красиво. Тому не дивно, що маска на обличчя зшита з мережив.
І навіть на ретро фотографіях ми бачимо мереживо. Воно звичайно простіше і примітивніше, але воно є. Канони жіночої краси міняються, а мережива завжди в моді, у тренді. Тут і капелюшки з мереживною вуаллю, мереживні комірці тощо.
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