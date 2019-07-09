Як гадаєте, куди треба надівати ці мережива?

Ніколи не здогадаєтеся, що це

Побачивши цей дивний товар, ви не одразу здогадаєтеся, для чого потрібні ці красиві мережива.

Білизна, манишка, штанці? Ні все не те! Виявляється, це маска.

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Так-так, маска для нижньої частини обличчя. Є варіант чорного мережива, а є ніжне рожеве. Все як завжди, ти або фатальна красуня або дівчинка. Мережива щільно увійшли в наше життя. Воно всюди: на рукавичках, панчохах, білизні, сукнях, брюках, спідницях, піжамах. Мереживо – це красиво. Тому не дивно, що маска на обличчя зшита з мережив.

І навіть на ретро фотографіях ми бачимо мереживо. Воно звичайно простіше і примітивніше, але воно є. Канони жіночої краси міняються, а мережива завжди в моді, у тренді. Тут і капелюшки з мереживною вуаллю, мереживні комірці тощо.

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