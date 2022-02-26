Зброя, на яку не потрібен дозвіл: українців закликають долучатися до молитви за Україну

Долучайтеся до молитви за мир в Україні

У ці непрості часи кожен має допомогти тим, чим може. Хтось вступає до лав Тероборони, хтось збирає гуманітарну допомогу для тих, хто вимушено покидає рідні домівки. А хтось може просто помолитися за мир в Україні. Зауважимо, що на цю зброю не потрібен жоден дозвіл.

Отець Іван Гнатюк на своїй сторінці в інстаграмі щовечора проводить онлайн-молебень. Пропонуємо разом із ним щодня молитися за мир в Україні та її перемогу над ворогом.

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Своїх підписників та інших користувачів мережі він запрошує спільно молитися за мир в Україні:

о 15:00 – Вервиця до Божого Милосердя за Мир в Україні

о 21:00 – Вервиця за Мир в Україні

Також отець Іван Гнатюк розповів, як молитися на вервиці:

Важлива заувага від отця, пов'язана з імовірним бомбардуванням. Нагадаємо, що церковні дзвони можуть заміняти сигнали сирени. Тож, якщо ви чуєте церковний дзвін протягом близько 5 хвилин – це сигнал про повітряну атаку. В такому випадку потрібно негайно перебратися у підвальне приміщення або сховище!

Слідкуйте за отцем Іваном Гнатюком в інстаграмі, щоб разом з ним у молитві прохати Господа про мир в Україні.

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