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Новий рік 2020 Різдво

Збірна України зворушливо привітала фанатів з Новим роком: відео

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Шевченко - фото 1
Шевченко / youtube

Збірна України з футболу записала новорічне привітання. Друзі, з Новим роком!

Футболісти збірної України разом з головним тренером Андрієм Шевченком записали яскраве новорічне відеозвернення до вболівальників.

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Українські гравці звернулися до вболівальників у рамках марафону привітань від Української асоціації футболу. Футболісти перекидали червоний м’яч із рук в руки, при цьому висловлюючи слова побажань до Нового року. Футбольним вболівальникам побажали віри в себе і неймовірного успіху, нових пригод та яскравих емоцій, щоб щастя і достаток лились рікою, міцного козацького здоров’я і миру в кожен дім.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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