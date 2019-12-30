Наречена гравця Шахтаря похвалилася пишними формами

Кохана футболіста донецького Шахтаря Анна завела мережу відвертими фото. Шанувальник у захваті!

Наречена гравця футбольного клубу "Шахтаря", який виступає в оренді в угорському "Ференцвароші", Олександра Зубкова — Анна викликала справжній фурор своїми пишними формами у купальнику.

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Дівчина опублікувала на особистій сторінці у соціальній мережі Instagram фото з відпочинку на Мальдівах.

У кадрі струнка і засмагла Анна ніжиться на пляжі на Мальдівах повністю оголена. Красуня лише злегка прикрита білосніжною ковдрою. Дівчина не соромиться своїх форм і просто записала соцмережі відвертими фото у купальнику.

Гортайте фотогалерею:

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