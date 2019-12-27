Ярмоленко важко травмувався: скільки матчів пропустить українець

Український півзахисник лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко травмувався і пропустить більше місяця.

Повідомляється, що Ярмоленко травмував стегно. За місяць Ярмоленко пропустить п'ять матчів своєї команди.

Читайте також: Артем Мілевський показав, як відпочиває на Балі з ефектною красунею

До того ж, керівництво Вест Хема невдоволено українським футболістом і готове його продати. За інформацією Football Insider, Ярмоленко може залишити клуб в зимове трансферне вікно. Сума трансферу Ярмоленка в інший клуб може скласти близько 18 мільйонів євро.

Відзначимо, що в поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 15 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу.

І ще: Результати жеребкування Ліги Європи: з ким і коли зіграє Шахтар