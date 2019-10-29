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Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
Почнімо цього разу зі співачки Олі Цибульської, котра виклала в мережу цікавий кадр, на якому вона позує разом із холостяком Нікітою Добриніним. Зірка вирішила спитати своїх прихильників, скільки часу вони проводять у мережі. Крім відвертих зізнань, прихильники виконавиці засипали компліментами Олю: "Сексуально", "А виглядає то інакше, як елітний бордель", "І як у такій ситуації в телефоні сидіти?", "Дуже розпустилася Оля! Зіркова хвороба", "Вау! Сексцибульська", "Вас Даша фотографувала?", "Як твій чоловік реагує на такі фото?", "Яка ж ви сексі", "Як гаряче".
Поки ми тут усі мерзнемо (вам же теж ще не увімкнули опалення?), безсовісна Леся Нікітюк ділиться теплими кадрами з моря. Улюблена українська телеведуча провела мінівідпустку в Єгипті, виклавши кілька спокусливих фото з відпочинку. Коментатори набігли вмить: "Дуже сильно красива", "Красуня, як завжди", "О, ноги!", "Красуня", "Леся, забери мене до себе", "Довгонога красуня", "Шикарна", "Сексуально небезпечна".
Спокуслива Алла Костромічова не стомлюється тішити своїх підписників яскравими та крутими світлинами. На днях українська супермодель поділилась серією фото, на яких вона вкотре показала свій професіоналізм, а також природну красу: "Красуня", "Шикарна", "Як завжди прекрасна", "Божественна", "Захват", "Алла, ви надихаєте!", "Яка ви красива!", "Неперевершена", "Приголомшлива", "Дуже гарні фото! І ти теж", "Цей погляд", "Боже, яка краса!".
Зірка серіалу "Кріпосна", а також фаворитка проєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина теж не стомлюється ділитися зі своїми підписниками розкішними кадрами. На днях актриса виклала ніжне фото, а також попросила у коментарях написати, що б прихильники хотіли б дізнатися про неї. Не обійшлося тут і без комплементів, якими буквально засипали Ксенію: "Ти неймовірна", "Шалено красива", "Ніжна", "Неймовірно красива", "Така мила", "Яка чарівна дівчинка", "Ангельська краса", "Шикарна дівчина".
Ці кадри Тіни Кароль неабияк розбурхали користувачів мережі. Воно й не дивно, адже зірка вкотре похизувалася своїм спокусливим тілом, продовжуючи нас вабити-бавити. Залишаємо вам кілька коментарів: "Це шикарно", "Богиня", "Тіна, убиваєш", "Вау! Шалено красиво", "Розтопила моє серце", "Краса в деталях", "Сексуальна красуня", "Така ніжна й красива", "Тіна, ти вирішила нас добити?", "Це секс", "Красиві груди, Тіночко", "Я заздрю фотографу", "Гасіть пожежу! Як гаряче!".
Як же ж обійтись без Насті Каменських, котра на днях презентувала кліп на пісню "ELEFANTE". Кількома кадрами зі зйомок вона поділилась у мережі, тому ми наполегливо рекомендуємо гортати серію. Без компліментів і не лише від фанатів зірки теж не минулося: "Ух, перехоплює дух", "Які ноги", "Вогонь! Бомба! Секс!", "Неймовірна", "На першому фото Настя чи самка богомола?", "Солоденька Настунька", "Ноги від вух". А який образ зірки вам сподобався найбільше?
Наостанок залишимо вам світлину Христини Соловій, котра, здається, десь загубила свою спідничку. Це, до слова, не ми зауважили, а її надзвичайно уважні фанати в Instagram: "Де спідничка твоя?", "Полегше, крихітко", "Красунечка, гаряче!", "Хтиво", "Скромність – прикраса жінки!", "Гарні ніжки! Треба показувати".
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