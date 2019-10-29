Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнімо цього разу зі співачки Олі Цибульської, котра виклала в мережу цікавий кадр, на якому вона позує разом із холостяком Нікітою Добриніним. Зірка вирішила спитати своїх прихильників, скільки часу вони проводять у мережі. Крім відвертих зізнань, прихильники виконавиці засипали компліментами Олю: "Сексуально", "А виглядає то інакше, як елітний бордель", "І як у такій ситуації в телефоні сидіти?", "Дуже розпустилася Оля! Зіркова хвороба", "Вау! Сексцибульська", "Вас Даша фотографувала?", "Як твій чоловік реагує на такі фото?", "Яка ж ви сексі", "Як гаряче".

Оля Цибульська приборкала холостяка Нікіту Добриніна

Поки ми тут усі мерзнемо (вам же теж ще не увімкнули опалення?), безсовісна Леся Нікітюк ділиться теплими кадрами з моря. Улюблена українська телеведуча провела мінівідпустку в Єгипті, виклавши кілька спокусливих фото з відпочинку. Коментатори набігли вмить: "Дуже сильно красива", "Красуня, як завжди", "О, ноги!", "Красуня", "Леся, забери мене до себе", "Довгонога красуня", "Шикарна", "Сексуально небезпечна".

Леся Нікітюк похизувалася світлинами з відпочинку

Спокуслива Алла Костромічова не стомлюється тішити своїх підписників яскравими та крутими світлинами. На днях українська супермодель поділилась серією фото, на яких вона вкотре показала свій професіоналізм, а також природну красу: "Красуня", "Шикарна", "Як завжди прекрасна", "Божественна", "Захват", "Алла, ви надихаєте!", "Яка ви красива!", "Неперевершена", "Приголомшлива", "Дуже гарні фото! І ти теж", "Цей погляд", "Боже, яка краса!".

Алла Костромічова заворожила своїм поглядом

Зірка серіалу "Кріпосна", а також фаворитка проєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина теж не стомлюється ділитися зі своїми підписниками розкішними кадрами. На днях актриса виклала ніжне фото, а також попросила у коментарях написати, що б прихильники хотіли б дізнатися про неї. Не обійшлося тут і без комплементів, якими буквально засипали Ксенію: "Ти неймовірна", "Шалено красива", "Ніжна", "Неймовірно красива", "Така мила", "Яка чарівна дівчинка", "Ангельська краса", "Шикарна дівчина".

Ксенія Мішина вразила ніжним фото

Ці кадри Тіни Кароль неабияк розбурхали користувачів мережі. Воно й не дивно, адже зірка вкотре похизувалася своїм спокусливим тілом, продовжуючи нас вабити-бавити. Залишаємо вам кілька коментарів: "Це шикарно", "Богиня", "Тіна, убиваєш", "Вау! Шалено красиво", "Розтопила моє серце", "Краса в деталях", "Сексуальна красуня", "Така ніжна й красива", "Тіна, ти вирішила нас добити?", "Це секс", "Красиві груди, Тіночко", "Я заздрю фотографу", "Гасіть пожежу! Як гаряче!".

Тіна Кароль не стомлюється вабити фанатів

Як же ж обійтись без Насті Каменських, котра на днях презентувала кліп на пісню "ELEFANTE". Кількома кадрами зі зйомок вона поділилась у мережі, тому ми наполегливо рекомендуємо гортати серію. Без компліментів і не лише від фанатів зірки теж не минулося: "Ух, перехоплює дух", "Які ноги", "Вогонь! Бомба! Секс!", "Неймовірна", "На першому фото Настя чи самка богомола?", "Солоденька Настунька", "Ноги від вух". А який образ зірки вам сподобався найбільше?

Наостанок залишимо вам світлину Христини Соловій, котра, здається, десь загубила свою спідничку. Це, до слова, не ми зауважили, а її надзвичайно уважні фанати в Instagram: "Де спідничка твоя?", "Полегше, крихітко", "Красунечка, гаряче!", "Хтиво", "Скромність – прикраса жінки!", "Гарні ніжки! Треба показувати".

Христина Соловій похизувалася оголеними ніжками

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