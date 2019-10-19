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Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо цього тижня зі світлини Насті Каменських, котра так само, як і ми, тішиться тому, що осінь дарує теплі та сонячні дні. Не дивно, що свою публікацію вона підписала так: "Сьогодні відчуваю щастя по особливому". Поділяють її думки й відчуття коментатори, які засипали співачку теплими словами, а також у дечому запідозрили (уже не вперше): "Насолоджуйтесь, ловіть кожну мить, кожною клітинкою і частинками себе", "Однозначно дізналася, що стане мамою. Адже це дійсно особливе", "Тінь фотографа шикарна! Ви красуня. Надихаєте шалено!", "Сяйте щастям завжди! Вам личить", "Настенька, ти просто яскраве сонечко, ти дуже крута, люблю тебе шалено".
Леся Нікітюк не перестає вражати своєю оригінальністю. Поки інші кобіти фотографуються, лежачи у листі, – Леся викладає кадр, на якому вона позує у незвичайній сукні. Виглядає дуже мило та круто. Не дивно, що підписники телеведучої похвалили Лесю за оригінальний підхід: "Приголомшливо виглядаєте", "Ой, як оригінально. Цього жовтого листя в інста аж випадає, а на вас Леся, воно як шите!!!", "Де купити?", "Шикарна сукня", "Ой, треба терміново таку фотку. Дякую за ідею", "Леся, ти чудо", "Дуже красиво! Вам личить", "Чудове осіннє вбрання".
Спокуслива Тіна Кароль не перестає тішити фанатів гарячими та спокусливими кадрами. Цього тижня фанати поп-діви змогли насолодитися не одним кадром, на якому вона позує не лише в розкішному вбранні, а й хизується своєю відмінною фізичною формою. Коментарі не змусили на себе довго очікувати: "Просто неймовірна", "Бомба-Ракета-Літак", "Що ти зі мною робиш?", "Така худа крихітка", "Який секс", "Дівчинка бомба", "Вогонь", "Нестерпно красива".
А от KAZKA цього тижня знову виклала свої фото, на яких вона позує у купальнику. Зірка зізнається, що дуже довго соромилася свого тіла, і тільки нещодавно почала сприймати себе такою, як вона є. Також Саша додала, що гурт нарешті дописав останній трек з альбому "NIRVANA". Читайте коменти: "Саша, Ви прекрасні!!! Як і Ваші пісні!", "Просто красуня", "У вас шикарна зовнішність та великий талант від Бога. Удачі та втілення всіх задумів!!!", "Вау, яка ви крута!", "Саша прекрасна", "Боже, яка краса".
Зірка серіалу "Кріпосна" Катерина Ковальчук на тижні поділилась легкими та затишними кадрами з Туреччини. На жаль, актриса не виклала світлин у купальнику, але її прихильників влаштував і кадр у невимушеній шифоновій сукні. Не дивно, що її буквально засипали теплими словами: "Так легко і повітряно. Дуже красиве фото", "Сексі", "Красуня, обожнюю тебе", "Неземна", "Дуже ніжне фото", "Дуже спокуслива", "Просто прекрасна", "Яка ж крута фігура".
40-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна цього тижня теж неабияк здивувала своїх прихильників. Красуня виклала світлину топлес, яка неабияк розбурхала не лише її підписників, а й тих, хто просто побачив улюблену телеведучу в абсолютно незвичному образі. Такою ми її давно не бачили. Не дивно, що вона отримала десятки теплих слів, які надихають на нові сміливі вчинки: "Шикарна жінка", "Дуже глибоке фото", "Маша, яка ви шикарна", "Марія, це космос", "Чомусь згадалась Шанель", "Ооо! Нарешті! А казала: ні!", "Ви – неймовірна жінка", "Українська Моніка Беллуччі", "Дуже жіночно та красиво".
Наостанок залишимо вам світлину Алли Костромічової, котра показала, як потрібно правильно проводити вихідні. Тепер ви знаєте, чим слід зайнятися завтра ввечері. Між тим, читаємо коментарі її підписників: "Шикарна Алла", "Дуже ніжне фото", "Така прекрасна", "Богиня", "У цьому фото прекрасне все", "Ідеальна Алла", "Ніжно й естетично".
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