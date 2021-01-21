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Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні

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Амброзіо у бікіні - фото 1
Амброзіо у бікіні / instagram.com/alessandraambrosio

Знаменита модель Алессандра Амброзіо – приклад того, що можна виглядати неймовірно у будь-якому віці! І нові фото зірки це лише підтверджують!

Відома 39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї більше як 10 мільйонів шанувальників. Все тому, що одна із найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка хоч й офіційно покинула компанію, але не розпрощалась з модельним бізнесом. Красуня публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті, а також не зловживає фотошопом.

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І Алессандрі це зовсім не потрібно, адже вона виглядає дуже молодо і з легкістю може вийти на подіум у будь-яку мить. Це підтверджують і новенькі знімки Амброзіо на пляжі. Шматочок літа та ідеальна фігура – зацініть:

Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні - фото 444126

Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні - фото 444127

Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні - фото 444128

Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні - фото 444129

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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