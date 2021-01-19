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Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)

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Селеста Барбер тролить зірок - фото 1
Селеста Барбер тролить зірок

Кожне фото моделей викликає захват у шанувальників, а також змушує багатьох жінок почуватись далекими від ідеалу. Але комедіантка Селеста Барбер знає, як з цим боротися!

38-річну австралійську комедіантку та акторку Селесту Барбер не дарма називають королевою іронії та комедії. Адже ця жінка справжній борець за красу у будь-якому вигляді. Навіть якщо йдеться про пародії на звабливі та ефектні фото зірок. У цьому Селеста профі! І це підтверджують понад 7 мільйонів підписників жінки в соцмережі Instagram.

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І поки Джей Ло, Ріанна чи Кім Кардашян демонструють ідеальні форми в мережі, то Барбер із радістю відтворює їх у реальному житті. Звісно ж, з невеличким перебільшенням, але саме це додає впевненості багатьом її підписницям. І це справді варто побачити!

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443719

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443720

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443721

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443722

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443723

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443724

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443725

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443726

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443727

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443728

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443729

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443730

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443731

Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+) - фото 443732

До слова, Селеста відтворює не лише фото, а й відео. В її виконанні вони точно мають збирати у кілька разів більше переглядів, аніж у знаменитостей:

Джерело всіх фото: instagram.com/celestebarber

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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