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45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
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Колишня зірка Playboy здивувала шанувальників своєю трансформацією, адже у свої 45 жінка виглядає не гірше, аніж у 20!
45-річна Шанна Моклер підкорила серця публіки ще на початку 2000-х, коли засяяла на сторінках журналу Playboy. Сьогодні красуня активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 184 тисячі підписників.
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Нещодавно ж білявка справді шокувала фанатів тим, що стала виглядати ще молодшою. Багатьом людям досі не віриться, що Шанна вже перетнула межу у 40 років, але зірка розкрила секрет такого дива.
Річ у тому, що за останні кілька місяців білявка позбулась чималої кількості кілограмів, тож не могла не похизуватись результатами.
"Я була надзвичайно нещаслива, я тренувалась, мов тварина, але безрезультатно. Я припинила їсти заради емоційного задоволення і почала їсти, щоб підживити своє тіло. Це було непросто, не було плану, але була чудова команда, тому зараз я просто щодня тренуюсь", – зізналась вона.
Зірка додала, що весь цей час вона вдало приховувала зайві кілограми, але все одно не була задоволена собою, тож вирішила змінювати життя.
"Я досі харчуюсь здорово, але дозволяю собі деякі смаколики. І я вивчила стільки всього за останні два роки", – із радістю додає Шанна. І справді, дивлячись на нові фото білявки, важко повірити, що стала "Міс США" ще у далекому 1995 році та виховує двох дітей.
Джерело всіх фото: instagram.com/shannamoakler
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