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45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)

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Модель Playboy захопила юним виглядом - фото 1
Модель Playboy захопила юним виглядом / instagram.com/shannamoakler

Колишня зірка Playboy здивувала шанувальників своєю трансформацією, адже у свої 45 жінка виглядає не гірше, аніж у 20!

45-річна Шанна Моклер підкорила серця публіки ще на початку 2000-х, коли засяяла на сторінках журналу Playboy. Сьогодні красуня активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 184 тисячі підписників.

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Нещодавно ж білявка справді шокувала фанатів тим, що стала виглядати ще молодшою. Багатьом людям досі не віриться, що Шанна вже перетнула межу у 40 років, але зірка розкрила секрет такого дива.

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444070
45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444069

Річ у тому, що за останні кілька місяців білявка позбулась чималої кількості кілограмів, тож не могла не похизуватись результатами.

"Я була надзвичайно нещаслива, я тренувалась, мов тварина, але безрезультатно. Я припинила їсти заради емоційного задоволення і почала їсти, щоб підживити своє тіло. Це було непросто, не було плану, але була чудова команда, тому зараз я просто щодня тренуюсь", – зізналась вона.

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444068
45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444071

Зірка додала, що весь цей час вона вдало приховувала зайві кілограми, але все одно не була задоволена собою, тож вирішила змінювати життя.

"Я досі харчуюсь здорово, але дозволяю собі деякі смаколики. І я вивчила стільки всього за останні два роки", – із радістю додає Шанна. І справді, дивлячись на нові фото білявки, важко повірити, що стала "Міс США" ще у далекому 1995 році та виховує двох дітей.

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444073

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444074

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444075

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444076

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444077

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444078

45-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+) - фото 444079

Джерело всіх фото: instagram.com/shannamoakler

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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