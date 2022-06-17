Завжди приязний Том Генкс обматюкав фаната, і ось чому (відео 18+)

Том Генкс не втримався та нецензурно звернувся до одного зі своїх шанувальників. Відомий актор відзначається своєю доброзичливістю до прихильників, але цей юнак перетнув дозволену межу, що потрапило на відео.

65-річний американський актор та продюсер Том Генкс завжди був відомий серед фанатів, як дуже приязна та привітна людина. Але й такий добрий чоловік не втримався від лайки через дії одного з прихильників. Інцидент відбувся у Нью-Йорку та потрапив на камери, пише Радіо MAXIMUM.

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Том разом зі своєю 65-річною дружиною Рітою Вілсон виходив з одного з ресторанів, навколо якого вже зібрались папараці та фанати. Він доволі привітно усміхався та кивав головою аж до тієї миті, коли один з парубків не штовхнув його кохану. Том такого не стерпів та послав винуватця вслід за російським кораблем.

"Відійди до біса (лайку змінено)! Збивати з ніг мою дружину!", – гукнув актор та роздратовано попрямував до авто вслід за Рітою, поки хлопці навколо просили вибачення.

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