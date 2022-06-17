Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Завжди приязний Том Генкс обматюкав фаната, і ось чому (відео 18+)

  • 248
Том Генкс послава фаната вслід за російським кораблем - фото 1
Том Генкс послава фаната вслід за російським кораблем / instagram.com/tomhanks

Том Генкс не втримався та нецензурно звернувся до одного зі своїх шанувальників. Відомий актор відзначається своєю доброзичливістю до прихильників, але цей юнак перетнув дозволену межу, що потрапило на відео.

65-річний американський актор та продюсер Том Генкс завжди був відомий серед фанатів, як дуже приязна та привітна людина. Але й такий добрий чоловік не втримався від лайки через дії одного з прихильників. Інцидент відбувся у Нью-Йорку та потрапив на камери, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Зірка "Бонда" зіграла звабливу Мерилін Монро: дивіться тизер фільму "Блондинка"

Том разом зі своєю 65-річною дружиною Рітою Вілсон виходив з одного з ресторанів, навколо якого вже зібрались папараці та фанати. Він доволі привітно усміхався та кивав головою аж до тієї миті, коли один з парубків не штовхнув його кохану. Том такого не стерпів та послав винуватця вслід за російським кораблем.

"Відійди до біса (лайку змінено)! Збивати з ніг мою дружину!", – гукнув актор та роздратовано попрямував до авто вслід за Рітою, поки хлопці навколо просили вибачення.

Читайте також: Джонні Депп підкорює TikTok: перше відео актора розчулило фанатів

пропозиції партнерів
Новини