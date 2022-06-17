Зірка "Бонда" зіграла звабливу Мерилін Монро: дивіться тизер фільму "Блондинка"

У мережі з'явився перший тизер до фільму "Блондинка" про легендарну Мерилін Монро. Головну роль у стрічці зіграла красуня з "Бонда" Ана де Армас.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перше промо до майбутнього фільму про ікону Голлівуду Мерилін Монро. Фільм під назвою "Блондинка" вийде на платформі вже 23 вересня, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Морське чудовисько: дивіться трейлер мультфільму про подорожі, пригоди та мисливців

Стрічка від режисера Ендрю Домініка за мотивами бестселера Джой Керол Оутс "Блондинка" сміливо переосмислює складне життя ікони Мерилін Монро. Розмиваючи межі фактів та вигадок, фільм майстерно досліджує напругу між її публічним та особистим життям, – йдеться в описі до промо.

Головну роль виконала чарівна Ана де Армас, з якою глядачі могли познайомитись у стрічках "Ножі наголо", "007: Не час помирати" та "Той, хто біжить по лезу 2049". Також ключові ролі виконали Едрієн Броуді, Боббі Каннавале, Ксав'єр Семюел, Тобі Хасс та інші.

Блондинка, дивіться тизер фільму про Мерилін Монро онлайн:

Також з'явились ефектні перші кадри зі стрічки, на яких Ану де Армас справді складно відрізнити від Мерилін Монро:

netflix

netflix

netflix

netflix

До теми: Венздей: дивіться трейлер серіалу про прекрасно-жахливу доньку з сімейки Адамс