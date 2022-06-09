Джонні Депп підкорює TikTok: перше відео актора розчулило фанатів

Відомий актор Джонні Депп після перемоги у суді проти своєї колишньої коханої Ембер Херд увірвався в соцмережі. Зірка не просто став однією із найбільш обговорюваних персон, а й завів профіль у TikTok.

Останні кілька років були дуже складними для Джонні Деппа, адже він майже втратив свою кар'єру через судову тяганину з колишньою дівчиною Ембер Херд. Акторка звинувачувала його у насильстві, тож Деппу довелось подавати зустрічний позов щодо наклепу. Однак упродовж цього процесу чимало брендів та компаній відмовились від співпраці з 59-річною голлівудською зіркою. Аж до 1 червня 2022 року, коли суд став на бік Джонні. І свою перемогу актор відсвяткував не лише гучною вечіркою, а й появою у TikTok.

Детальніше: "Повернули мені моє життя": Джонні Депп виграв суд проти Ембер Херд

За лічені години він зібрав понад 10 мільйонів шанувальників та випустив своє перше відео, присвячене саме своїм фанатам.

Усім моїм найдорожчим, відданим і непохитним прихильникам. Ми всюди були разом, ми все бачили разом. Ми пройшли разом той же шлях. Ми вчинили правильно разом, бо вам було не байдуже. А тепер ми всі разом будемо рухатись вперед. Ви, як завжди, мої роботодавці, і я знову не маю можливості подякувати, окрім як просто сказати "спасибі". Отже, дякую. З любов'ю та повагою, Джонні Депп, - відзначив актор під роликом, де можна побачити, як справді його підтримувала публіка у ці складні роки.

До слова, відео вже встигло зібрати понад 24 мільйони переглядів та майже 8 мільйонів лайків, не кажучи вже про понад 300 тисяч радісних і не тільки коментарів.

@johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger - Love Joys

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