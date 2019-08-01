Застеляйте ліжко: 5 книг про речі, які можуть змінити ваше життя

Автори цих книжок, розповідаючи про нібито дрібниці, насправді ведуть мову про цілком "стратегічні" для нашого життя речі. І застеляння ліжка з правилами бізнесу, і жіночі секрети з антирадянськими історіями – усе це може не тільки розважити, але й допомогти у чомусь важливішому.

"Стратегія Ґо: Давня гра й сучасний бізнес, або Як перемогти в конкурентній боротьбі", Павло Авраамов

(Х.: Фабула, 2019)

Східна стратегічна гра Ґо – найдавніша й найскладніша гра на планеті. Протягом тисячоліть вона була міцно пов'язана з політичною, військовою та бізнесовою елітами країн Сходу. Не дивно, що й у сучасному світі особливу цікавість до гри виявляють політики й бізнесмени. Серед них – Білл Гейтс, котрий в одному інтерв’ю сказав: "У моєму житті було вдосталь розчарувань. Наприклад, я хотів бути найкращим у світі гравцем у Ґо, але так і не став ним".

Для досягнення перемоги Майстри гри застосовують перевірені часом стратегічні принципи й підходи, котрі допомагають приймати правильні рішення та діяти якомога ефективніше. Ці принципи є досить абстрактними й тому можуть бути застосовані в переважній більшості сфер людського життя, особливо там, де точиться конкурентна боротьба: у політиці, бізнесі та військовій справі.

У книжці розбираються 30 найважливіших стратегічних концепцій Ґо. Кожен принцип проілюстровано прикладами зі світу сучасного бізнесу: книжка містить понад 60 реальних бізнес-кейсів, які взято з практики таких усесвітньо відомих гігантів, як-от Apple, Coca-Cola, IKEA, Chrysler, Virgin, The Walt Disney Company, а також безліч історій із практики невеликих компаній.

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"Мистецтво подорожі", Ален де Боттон

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

У цій книжці нам пропонують відчути смак мандрів, не виходячи з дому, подорожуючи разом з автором. У книжці філософських есеїв про мандри британський письменник рефлексує над поняттям подорожі, порівнюючи свій досвід із досвідом інших видатних мандрівників.

Разом із французьким поетом Шарлем Бодлером та американським художником Едвардом Гоппером автор розмірковує над романтикою придорожніх кафе, заправок та аеропортів. А Гюстав Флобер стає провідником в екзотичні країни, де часто шукаємо те, чого нам так не вистачає вдома… Ця книжка – про мистецтво, літературу та філософію, особливий погляд на мандри і тих, хто подорожує.

"Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ", Вільям Г. Макрейвен

(К.: КМ-Букс, 2019)

У цій невеличкій книжці адмірал її автор, командувач Військово-морських сил США у відставці, визначає десять правил, яких він особисто завжди намагався дотримуватися і які допомогли йому з честю подолати чимало життєвих перешкод. Оригінально сформульовані правила на зразок "не боятися акул", "не вдаряти передчасно у дзвін", "щоранку застеляти ліжко" мають глибокий підтекст.

Автор розкриває суть кожного правила, розповідає цікаві історії про людей, які свого часу надихали його власною дисципліною, наполегливістю, благородством і мужністю. "У цій книжці повно захоплюючих особистих оповідок зсередини сховища національної безпеки, – писала про це видання Washington Post. – Уроки МакРейвена, як і його передмова, виходять далеко за межі застеляння ліжка. Він присвячує книгу, що складається з 10-ти розділів, урокам, що допоможуть вийти за межі невдач, протистояти хуліганам та дають іншим надію".

"Секрети чоловіків, які має знати кожна жінка", Барбара де Анджеліс

(Х.: Віват, 2019)

У цій книжці її авторка, відомий психолог, визнаний експерт з питань стосунків, всерйоз питається в жінок, чи насправді вони знаються на чоловіках. І якщо ні, то чудова Барбара де Анджеліс розкриє зацікавленим читачкам всю правду про любов і стосунки з протилежною статтю. Загалом у цій книжці можна знайти вправи й підказки про те, що варто робити і чого не слід у спілкуванні з чоловіками, а також дізнатися, за допомогою чого жінці можна стати сильнішими й повністю змінити себе.

Тож авторка розкаже все про чоловіків, коханців, колег і босів; про секс і зокрема про те, що чоловіки ніколи не скажуть; про шість найбільших помилок жінок у спілкуванні з чоловіками; про п'ять найбільших таємниць чоловіків; про те, як розпізнавати й уникати людей, які заважають жити. Як бачимо, майже задарма у книжці пропонують нестандартні та перевірені ефективні інструменти і методи, які допоможуть жінкам стати успішними і щасливими.

"Антисоветские истории", Олег Панфилов

(Х.: Фолио, 2019)

Історія Радянського Союзу давно стала невід'ємною частиною ідеології: що вигідно знати населенню, а що не вигідно, визначали політики правлячої партії. Радянські підручники історії чітко регулювали кількість і якість знань, що постачалися народу. Ось і сьогодні в Росії з історичною наукою відбуваються дивні і часом страшні колізії: з одного боку, офіційні історики виконують замовлення "партії і уряду", розшукуючи, наприклад, родовід Володимира Путіна, вимальовуючи генеалогію, якої не було, з другого – в Росії з'явилося дуже багато істориків-аматорів, які пишуть праці про "Грузію – гірську Русь" або про те, як росіяни захопили китайську імперію в I тисячолітті до нашої ери.

Автор переконаний: минуть роки – і нікому не потрібні будуть ні підручники, написані в той час, ні багатотомні наукові праці, що вихваляють радянську державу. Вони будуть зберігатися в бібліотеках як пам'ятники пострадянській ідеології, що руйнувала все – від держав до психіки населення, яке відразу ставало великою нацією. Ці підручники стануть свідченнями того, як проросійські діячі районного масштабу намагалися поставити себе на рівні з іншими культурами і державами.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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