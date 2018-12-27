Засніжений Київ з висоти пташиного польоту

Інший погляд на місто і людей, що живуть в ньому / УНИАН

Покритий снігом красень-Київ виглядає велично і, в той же час, майже невагомо.

До снігу кожен ставиться по-різному. Діти обожнюють грати в сніжки і ліпити снігову бабу, дорослим він часом доставляє зайвий клопіт, але ніхто не буде сперечатися з тим, що засніжене місто – це гарне видовище.

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З висоти дахи будинків і купола багатовікових соборів виглядають немов іграшкові, а на землі тисячі людей продовжують поспішати у своїх справах. Але нагорі, коли затамувавши подих дивишся на застиглий, немов у казці, зимовий пейзаж, вся суєта здається настільки безглуздою, що викликає усмішку. Перед такою картиною не встоїть навіть той, хто не дуже любить фотографувати, а чарівні фото вийдуть навіть на найпростішу камеру смартфона.

Фото: Вітольд Явдощук

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