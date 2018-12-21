Схід і Захід: у київському метро з'явився потужний арт-об'єкт

Масштабний мурал у Києві на Осокорках пробирає до мурашок.

У Києві на станції метро Осокорки презентували арт-проект "MoreThanUs" – унікальну цілісну картину, що складається з 8 муралів на зводі станції.

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Всі зображення присвячені національній єдності України, зазначають куратори проекту. Їх створили художники з України та інших семи країн. Проект створювали протягом чотирьох місяців. Над ним працювали Олександр Брітц з України, Matthew Down і Spear з Бельгії, Apollo Tores з Бразилії, Kraser з Іспанії, Jasm One зі Швейцарії, Mata Ruda з Коста Ріки, BkFoxx з США. Створення муралу відбувалося вночі, а художники працювали по 4-5 годин. Для робіт використовували фасадні і балонні фарби.

Малюнок бельгійського художника Metthew Down, який у своїй роботі взяв за основу фото Авдіївки (місто в Донецькій області), що була зруйнована в результаті бойових дій. Поверх фото художник зобразив дитячий малюнок...

У київському метро з'явився новий арт-об'єкт: яскраві знімки

Портрет Богдана Ступки, робота художника Jasm One. Актор зображений на тлі карпатських гір і донецьких териконів. Напис "United" символізує, що "культура об'єднує всіх нас", відзначають куратори проекту.

У київському метро з'явився новий арт-об'єкт: яскраві знімки

Джерело усіх зображень: www.svoboda.org

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