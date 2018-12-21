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Головну ялинку України визнали найкращою в Європі

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Головна ялинка України - фото 1
Головна ялинка України / europeanbestdestinations

У першу п'ятірку також увійшли Вільнюс, Рим, Прага і Страсбург. Відповідний рейтинг опублікували на сайті European Best Destinations.

За результатами голосування мандрівників з усього світу, київська ялинка, яка буде прикрашати Софійську площу з 19 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року, посіла перше місце серед новорічних європейських красунь.

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Київ (1 місце) - фото 296626
Київ

Одночасно в Facebook посольства України в Бельгії кажуть – дуже пишаються тим, що Київ посів перше місце європейського рейтингу найкрасивіших ялинок в Європі.

"Мандрівники по всьому світу голосували за найкрасивіші різдвяні ялинки в Європі і Київ зайняв перше місце, випередивши Вільнюс, Відень, Кельн, Рим, Прагу і Будапешт", – додали на сторінці посольства.

Вільнюс (2 місце) - фото 296627
Вільнюс (2 місце)
Рим (3 місце) - фото 296628
Рим (3 місце)
Прага (4 місце) - фото 296625
Прага (4 місце)
Страсбург (5 місце) - фото 296629
Страсбург (5 місце)

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Джерело: europeanbestdestinations
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